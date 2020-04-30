Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
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Piyasalarda gün sonu

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 485,22 puan azalarak 101.110,11 puandan kapandı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 485,22 puan azalarak 101.110,11 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 470,64 puan ve yüzde 0,46 değer kazanımıyla 102.065,96 puandan başladı. Gün içinde en düşük 99.359,52 puanı, en yüksek 102.328,43 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 düşüşle 101.110,11 puandan tamamladı.


Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,58, teknoloji endeksi yüzde 1,86, sanayi endeksi yüzde 0,47 ve hizmetler endeksi yüzde 0,78 değer kaybetti.


BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 368,31 puan ve yüzde 0,31 azalışla 118.760,79 puandan kapandı. İşlem gören 591 hisse senedinin 119'u prim yaptı, 281'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Petkim ve Migros en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


Altının onsu 1.705,87 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.705,87 dolardan işlem görüyor.


Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artarak 384 bin 860 liradan tamamladı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,9670 lira, satışta 6,9950 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,9738 lira, satışta 7,0018 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 8,75'ten, bileşik getirisi de yüzde 8,94'ten gerçekleşti.


Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0945, sterlin/dolar paritesi 1,2605, dolar/yen paritesi de 106,85 düzeyinde seyrediyor.


Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 11,84 yükselerek 24,45 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 06:26 Kaynak: AA


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