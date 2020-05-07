Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
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Piyasalarda gün sonu

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 172,65 puan azalarak 98.398,81 puandan kapandı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 172,65 puan azalarak 98.398,81 puandan kapandı.


BIST 100 endeksi, güne 8,47 puan ve yüzde 0,01 değer kazanımıyla 98.579,92 puandan başladı. Gün içinde en düşük 97.799,59 puanı, en yüksek 99.273,48 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 düşüşle 98.398,81 puandan tamamladı.


Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,08, teknoloji endeksi yüzde 0,01, hizmetler endeksi yüzde 0,26 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.


BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 469,85 puan ve yüzde 0,41 azalışla 114.933,45 puandan kapandı. İşlem gören 593 hisse senedinin 214'ü prim yaptı, 174'ü geriledi. Kardemir (D), Garanti Bankası, Sasa Polyester, Türk Hava Yolları ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.700,21 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.700,21 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 artarak 392 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,2158 lira, satışta 7,2447 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,1284 lira, satışta 7,1570 lira olarak belirlemişti.


Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0789, sterlin/dolar paritesi 1,2295, dolar/yen paritesi de 106,49 düzeyinde seyrediyor.


Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 3,52 yükselerek 29,88 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 06:26 Kaynak: AA


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