Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 553,60 puan azalarak 97.845,20 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 802,32 puan ve yüzde 0,82 değer kazanımıyla 99.201,12 puandan başladı. Gün içinde en düşük 97.671,82 puanı, en yüksek 99.514,39 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,56 düşüşle 97.845,20 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,51, teknoloji endeksi yüzde 1,55, sanayi endeksi yüzde 0,91 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,34 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 341,95 puan ve yüzde 0,30 azalışla 114.591,50 puandan kapandı. İşlem gören 594 hisse senedinin 149'u prim yaptı, 246'sı geriledi. Kardemir (D), Garanti Bankası, Halkbank, İş Finansal Kiralama ve VakıfBank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.715,52 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.715,52 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 artarak 392 bin 300 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,0911 lira, satışta 7,1195 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,2158 lira, satışta 7,2447 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0863, sterlin/dolar paritesi 1,2434, dolar/yen paritesi de 106,42 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2,75 yükselerek 29,26 dolardan işlem görüyor.