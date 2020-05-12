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Piyasalarda gün sonu

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.823,65 puan artarak 99.615,88 puandan kapandı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.823,65 puan artarak 99.615,88 puandan kapandı.


BIST 100 endeksi, güne 159,19 puan ve yüzde 0,16 değer kazanımıyla 97.951,42 puandan başladı. Gün içinde en düşük 97.740,33 puanı, en yüksek 99.708,31 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,86 yükselişle 99.615,88 puandan tamamladı.


Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,58, teknoloji endeksi yüzde 2,00, sanayi endeksi yüzde 1,90 ve hizmetler endeksi yüzde 1,99 değer kazandı.


BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.910,33 puan ve yüzde 1,67 artışla 116.118,35 puandan kapandı. İşlem gören 594 hisse senedinin 310'u prim yaptı, 94'ü geriledi. Garanti Bankası, ASELSAN, Migros, Eczacıbaşı İlaç ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


Altının onsu 1.710,54 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.710,54 dolardan işlem görüyor.


Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,22 azalarak 383 bin liradan tamamladı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,0072 lira, satışta 7,0353 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,0626 lira, satışta 7,0909 lira olarak belirlemişti.


Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0877, sterlin/dolar paritesi 1,2324, dolar/yen paritesi de 107,25 düzeyinde seyrediyor.


Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,10 yükselerek 29,57 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 06:32 Kaynak: AA


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