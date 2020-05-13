Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 543,25 puan artarak 100.159,13 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, güne 33,19 puan ve yüzde 0,03 değer kazanımıyla 99.649,07 puandan başladı. Gün içinde en düşük 99.442,90 puanı, en yüksek 100.864,92 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 yükselişle 100.159,13 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,17 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 3,05, sanayi endeksi yüzde 1,35, hizmetler endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.



BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 299,62 puan ve yüzde 0,26 artışla 116.417,97 puandan kapandı. İşlem gören 594 hisse senedinin 229'u prim yaptı, 160'ı geriledi. ASELSAN, Garanti Bankası, Kardemir (D), Türk Hava Yolları ve İş Finansal Kiralama en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



Altının onsu 1.714,32 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.714,32 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 artarak 384 bin 350 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,9741 lira, satışta 7,0020 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,0072 lira, satışta 7,0353 lira olarak belirlemişti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,79'dan, bileşik getirisi de yüzde 10,03'ten gerçekleşti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0845, sterlin/dolar paritesi 1,2240, dolar/yen paritesi de 107,03 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,42 yükselerek 29,02 dolardan işlem görüyor.