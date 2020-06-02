Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 831,08 puan artarak 108.097,27 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, güne 521,75 puan ve yüzde 0,49 değer kazanımıyla 107.787,94 puandan başladı. Gün içinde en düşük 107.098,67 puanı, en yüksek 108.483,66 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,77 yükselişle 108.097,27 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,41, teknoloji endeksi yüzde 1,39 ve sanayi endeksi yüzde 0,88 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,49 değer kaybetti.



BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 949,24 puan ve yüzde 0,76 artışla 125.899,73 puandan kapandı. İşlem gören 592 hisse senedinin 214'ü prim yaptı, 168'i geriledi. ASELSAN, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



Altının onsu 1.737,74 dolar



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.737,74 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul altın piyasasında standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 azalışla 378 bin 600 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,7770 lira, satışta 6,8041 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8011 lira, satışta 6,8283 lira olarak belirlemişti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1185, sterlin/dolar paritesi 1,2545, dolar/yen paritesi de 108,49 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,63 yükselerek 39,18 dolardan işlem görüyor.