Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 623,53 puan azalarak 109.155,41 puandan kapandı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 623,53 puan azalarak 109.155,41 puandan kapandı.


BIST 100 endeksi, güne 628,60 puan ve yüzde 0,57 değer kaybıyla 109.150,34 puandan başladı. Gün içinde en düşük 108.745,02 puanı, en yüksek 110.158,45 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,57 düşüşle 109.155,41 puandan tamamladı.


Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,68, sanayi endeksi yüzde 0,20, hizmetler endeksi yüzde 0,65 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,39 değer kazandı.


BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.043,11 puan ve yüzde 0,82 azalışla 126.723,52 puandan kapandı. İşlem gören 595 hisse senedinin 148'i prim yaptı, 253'ü geriledi. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Garanti Bankası, ASELSAN, Petkim ve Şok Marketler en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


Altının onsu 1.742,19 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.742,19 dolardan işlem görüyor.


Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,93 artarak 378 bin 700 liradan tamamladı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,7780 lira, satışta 6,8051 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,7730 lira, satışta 6,8001 lira olarak belirlemişti.


Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1392, sterlin/dolar paritesi 1,2660, dolar/yen paritesi de 106,61 düzeyinde seyrediyor.


Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 5,76 düşerek 38,82 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 06:23 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi

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