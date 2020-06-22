Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.578,16 puan artarak 115.190,05 puandan kapandı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.578,16 puan artarak 115.190,05 puandan kapandı.


BIST 100 endeksi, haftaya 1.099,34 puan ve yüzde 0,97 değer kazanımıyla 114.711,23 puandan başladı. Gün içinde en düşük 114.267,16 puanı, en yüksek 115.447,43 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,39 yükselişle 115.190,05 puandan tamamladı.


Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,03, sanayi endeksi yüzde 1,75, hizmetler endeksi yüzde 0,60 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1,17 değer kaybetti.


BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.774,64 puan ve yüzde 1,35 artışla 133.571,94 puandan kapandı. İşlem gören 592 hisse senedinin 248'i prim yaptı, 132'si geriledi. Garanti Bankası, VakıfBank, Halkbank, Türk Hava Yolları ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


Altının onsu 1.757,25 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.757,25 dolardan işlem görüyor.


Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,94 artarak 385 bin 600 liradan tamamladı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8374 lira, satışta 6,8648 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8392 lira, satışta 6,8666 lira olarak belirlemişti.


Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1256, sterlin/dolar paritesi 1,2446, dolar/yen paritesi de 106,88 düzeyinde seyrediyor.


Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,40 yükselerek 42,53 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 06:25 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi

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