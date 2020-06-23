Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 148,79 puan artarak 115.338,85 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 148,79 puan artarak 115.338,85 puandan kapandı.

Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu


BIST 100 endeksi, güne 550,93 puan ve yüzde 0,48 değer kazanımıyla 115.740,98 puandan başladı. Gün içinde en düşük 115.059,63 puanı, en yüksek 116.279,22 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 yükselişle 115.338,85 puandan tamamladı.


Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,29, teknoloji endeksi yüzde 0,02 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,24, hizmetler endeksi yüzde 0,44 değer kazandı.


BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 117,98 puan ve yüzde 0,09 artışla 133.689,92 puandan kapandı. İşlem gören 592 hisse senedinin 191'i prim yaptı, 197'si geriledi. Kardemir (D), Karsan Otomotiv, Petkim, Garanti Bankası ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


Altının onsu 1.767,70 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.767,70 dolardan işlem görüyor.


Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 artarak 387 bin 880 liradan tamamladı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8392 lira, satışta 6,8666 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8374 lira, satışta 6,8648 lira olarak belirlemişti.


Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1334, sterlin/dolar paritesi 1,2528, dolar/yen paritesi de 106,24 düzeyinde seyrediyor.


Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,37 yükselerek 43,62 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 06:31 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

17:14 1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor 16:50 Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor 16:27 Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü 16:01 Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı 15:24 Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor 14:55 Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor 14:25 12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti 12:52 Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 12:06 "Altın devinde miras kavgası" haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi 11:36 Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda 11:12 Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu 10:50 Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli 10:13 Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
00:37
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
00:29
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
00:08
Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
23:57
Erzurum'da ayıdan kaçan kuzenler, dağlık alanda düşerek yaralandı
23:44
Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı
23:40
Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi
23:14
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
23:09
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
23:01
Gürcistan'da bebeğini 5 bin dolara satmaya çalışan çift gözaltına alındı
22:35
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 00:46:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]