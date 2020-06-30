Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 681,77 puan artarak 116.524,78 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 681,77 puan artarak 116.524,78 puandan kapandı.

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BIST 100 endeksi, güne 583,13 puan ve yüzde 0,50 değer kazanımıyla 116.426,14 puandan başladı. Gün içinde en düşük 116.146,78 puanı, en yüksek 116.970,69 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 yükselişle 116.524,78 puandan tamamladı.


Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,49, teknoloji endeksi yüzde 1,34, sanayi endeksi yüzde 1,15 ve hizmetler endeksi yüzde 0,57 değer kazandı.


BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 697,80 puan ve yüzde 0,52 artışla 134.718,85 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 66'sı prim yaptı, 28'i geriledi. Kardemir (D), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


Altının onsu 1.785,02 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.785,02 dolardan işlem görüyor.


Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 azalarak 390 bin liradan tamamladı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8384 lira, satışta 6,8658 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8374 lira, satışta 6,8648 lira olarak belirlemişti.


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,17'den, bileşik getirisi de yüzde 9,38'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1256, sterlin/dolar paritesi 1,2390, dolar/yen paritesi de 107,78 düzeyinde seyrediyor.


Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,37 düşerek 41,65 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 18:27 Kaynak: AA

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