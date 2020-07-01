Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.209,81 puan azalarak 115.314,98 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, güne 643,30 puan ve yüzde 0,55 değer kazanımıyla 117.168,08 puandan başladı. Gün içinde en düşük 115.122,55 puanı, en yüksek 117.357,88 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,04 düşüşle 115.314,98 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,02, sanayi endeksi yüzde 0,20, hizmetler endeksi yüzde 1,43 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,46 değer kazandı.



BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.237,40 puan ve yüzde 1,66 azalışla 132.481,44 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 46'sı prim yaptı, 53'ü geriledi. Kardemir (D), Garanti Bankası, ASELSAN, Türk Hava Yolları ve Odaş Elektrik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



Altının onsu 1.763,42 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.763,42 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,64 artarak 392 bin 500 liradan tamamladı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8384 lira, satışta 6,8658 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8384 lira, satışta 6,8658 lira olarak belirlemişti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1263, sterlin/dolar paritesi 1,2456, dolar/yen paritesi de 107,45 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,20 yükselerek 41,74 dolardan işlem görüyor.