Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.159,30 puan azalarak 115.748,47 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.159,30 puan azalarak 115.748,47 puandan kapandı.

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BIST 100 endeksi, güne 407,84 puan ve yüzde 0,38 değer kazanımıyla 117.315,61 puandan başladı. Gün içinde en düşük 115.311,53 puanı, en yüksek 117.391,24 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,99 düşüşle 115.748,47 puandan tamamladı.


Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,15, sanayi endeksi yüzde 0,69, hizmetler endeksi yüzde 0,33 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,05 değer kazandı.


BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.949,32 puan ve yüzde 1,45 azalışla 132.045,53 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 37'si prim yaptı, 61'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Karsan Otomotiv, Odaş Elektrik ve Albaraka Türk Katılım Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


Altının onsu 1.775,68 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.775,68 dolardan işlem görüyor.


Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,38 artarak 391 bin 200 liradan tamamladı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8374 lira, satışta 6,8648 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8380 lira, satışta 6,8654 lira olarak belirlemişti.


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,55'ten, bileşik getirisi de yüzde 9,78'den gerçekleşti.


Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1244, sterlin/dolar paritesi 1,2466, dolar/yen paritesi de 107,51 düzeyinde seyrediyor.


Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,19 düşerek 42,67 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 18:19 Kaynak: AA

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