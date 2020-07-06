Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.736,77 puan artarak 118.485,24 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.736,77 puan artarak 118.485,24 puandan kapandı.

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BIST 100 endeksi, haftaya 1.636,04 puan ve yüzde 1,41 değer kazanarak 117.384,51 puandan başladı. Gün içinde en düşük 116.673,90 puanı, en yüksek 118.512,20 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,36 artışla 118.485,24 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 2,78, mali endeks yüzde 2,71, sanayi endeksi yüzde 2,22, ve teknoloji endeksi yüzde 0,80 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.871,94 puan ve yüzde 2,17 artışla 134.917,47 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 94'ü prim yaptı, 6'sı geriledi. Tekfen Holding, Emlak Katılım Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı, Odaş Elektrik, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları ve Kardemir (D) Grubu en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.775,68 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.782,80 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 artışla 392 bin 250 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8419 lira, satışta 6,8693 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8374 lira, satışta 6,8648 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,56'dan, bileşik getirisi de yüzde 9,79'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1305, sterlin/dolar paritesi 1,2496, dolar/yen paritesi de 107,50 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,93 artışla 43,32 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 18:33 Kaynak: AA

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