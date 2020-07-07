Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 853,61 puan artarak 119.338,85 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 853,61 puan artarak 119.338,85 puandan kapandı.

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BIST 100 endeksi, güne 307,16 puan ve yüzde 0,26 değer kazanarak 118.792,40 puandan başladı. Gün içinde en düşük 117.075,10 puanı, en yüksek 119.745,20 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,72 artışla 119.338,85 puandan tamamladı.


Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,89, sanayi endeksi yüzde 0,86, mali endeks yüzde 0,19 ve teknoloji endeksi yüzde 0,06 değer kazandı.


BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 840,93 puan ve yüzde 0,62 artışla 135.758,40 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43'ü prim yaptı, 51'i geriledi. Emlak Katılım Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları, Petkim, Odaş Elektrik, ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


Altının onsu 1.793,35 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.793,35 dolardan işlem görüyor.


Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 392 bin 950 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8471 lira, satışta 6,8745 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8419 lira, satışta 6,8693 lira olarak belirlemişti.


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,66'dan, bileşik getirisi de yüzde 9,89'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1290, sterlin/dolar paritesi 1,2584, dolar/yen paritesi de 107,50 düzeyinde seyrediyor.


Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,38 artışla 43,27 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 18:29 Kaynak: AA

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