Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 626,34 puan azalarak 118.712,51 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 626,34 puan azalarak 118.712,51 puandan kapandı.

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BIST 100 endeksi, güne 354,95 puan ve yüzde 0,30 değer kazanarak 119.693,80 puandan başladı. Gün içinde en düşük 118.576,90 puanı, en yüksek 120.203,40 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 azalışla 118.712,51 puandan tamamladı.


Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,96, mali endeks yüzde 0,70, sanayi endeksi yüzde 0,04 ve teknoloji endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti.


BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 896,49 puan ve yüzde 0,66 azalışla 134.861,91 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 38'i prim yaptı, 61'i geriledi. Emlak Katılım GYO, Kardemir (D) Grubu, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları, Garanti Bankası ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


Altının onsu 1.811,54 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.811,54 dolardan işlem görüyor.


Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,28 artışla 398 bin liradan tamamladı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8475 lira, satışta 6,8750 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8471 lira, satışta 6,8745 lira olarak belirlemişti.


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,72'den, bileşik getirisi de yüzde 9,96'dan gerçekleşti.


Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1327, sterlin/dolar paritesi 1,2588, dolar/yen paritesi de 107,48 düzeyinde seyrediyor.


Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,24 artışla 43,06 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 18:31 Kaynak: AA

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