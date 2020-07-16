Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.066,44 puan artarak 118.807,53 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, güne 1.051,28 puan ve yüzde 0,89 değer kazanarak 118.792,38 puandan başladı. Gün içinde en düşük 118.684,80, en yüksek 119.451,30 puanı gören BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,91 artışla 118.807,53 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 2,50, sanayi endeksi yüzde 1,20, mali endeks yüzde 0,86 ve hizmetler endeksi yüzde 0,44 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 883,33 puan ve yüzde 0,66 yükselişle 134.808,27 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 75'i prim yaptı, 21'i geriledi. Aselsan, Emlak Katılım GYO, Trabzonspor, Türk Hava Yolları ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.805,13 dolar



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.805,13 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,55 artışla 398 bin 550 liradan tamamladı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8402 lira, satışta 6,8676 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8476 lira, satışta 6,8751 lira olarak belirlemişti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1425, sterlin/dolar paritesi 1,2597, dolar/yen paritesi de 107,12 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,20 artışla 43,81 dolardan işlem görüyor.