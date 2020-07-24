Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 170,46 puan artarak 119.201,63 puandan kapandı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 170,46 puan artarak 119.201,63 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 530,35 puan ve yüzde 0,45 değer kaybıyla 118.500,81 puandan başladı. Gün içinde en düşük 118.220,76, en yüksek 119.201,63 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 artışla 119.201,63 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,05, teknoloji endeksi yüzde 0,21 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,11, sanayi endeksi yüzde 0,65 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 27,80 puan ve yüzde 0,02 yükselişle 134.848,95 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 45'i prim yaptı, 51'i geriledi. Şişecam, ASELSAN, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Trakya Cam ve Alkim Alkali Kimya en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.902,31 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.902,31 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,21 artışla 418 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8305 lira, satışta 6,8579 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8300 lira, satışta 6,8574 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,30'dan, bileşik getirisi de yüzde 10,57'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1632, sterlin/dolar paritesi 1,2789, dolar/yen paritesi de 105,87 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,11 azalışla 43,52 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 06:17

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi
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