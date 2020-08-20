Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2,09 puan artarak 1.126,80 puandan kapandı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2,09 puan artarak 1.126,80 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 0,32 puan ve yüzde 0,03 değer kazanarak 1.125,03 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.113,93, en yüksek 1.131,70 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,09 artışla 1.126,80 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,53, hizmetler endeksi yüzde 0,24, teknoloji endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 1,40 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 0,02 puan ve yatay kapanışla 1.278,82 puan oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 49'u prim yaptı, 47'si geriledi. Tüpraş, Petkim, Garanti Bankası, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.942,36 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.942,36 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,52 azalarak 459 bin 750 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,2900 lira, satışta 7,3193 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,3426 lira, satışta 7,3720 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1846, sterlin/dolar paritesi 1,3145, dolar/yen paritesi de 105,93 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,81 azalışla 45,26 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 18:19

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi
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