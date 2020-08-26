Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6,85 puan artışla 1.099,02 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2,06 puan ve yüzde 0,19 değer kaybederek 1.090,10 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.085,99, en yüksek 1.104,65 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,63 artarak 1.099,02 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,97, sanayi endeksi yüzde 0,23, hizmetler endeksi yüzde 1,00 ve teknoloji endeksi yüzde 0,61 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 9,74 puan ve yüzde 0,79 yükselişle 1.246,03 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 61'i prim yaptı, 35'i geriledi. Şişecam, Petkim, Garanti Bankası, Güneş Sigorta ve Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.940,31 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.940,31 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,20 azalışla 453 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3408 lira, satışta 7,3702 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,3623 lira, satışta 7,3918 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1815, sterlin/dolar paritesi 1,3185, dolar/yen paritesi de 106,12 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,30 azalışla 46,25 dolardan işlem görüyor.