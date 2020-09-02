Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,28 puan azalarak 1.083,91 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 0,90 puan ve yüzde 0,08 değer kazanarak 1.086,09 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.079,83, en yüksek 1.091,30 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 1.083,91 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,03, hizmetler endeksi yüzde 0,64 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,35, teknoloji endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,42 puan ve yüzde 0,12 düşüşle 1.220,77 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 35'i prim yaptı, 57'si geriledi. Şişecam, Garanti Bankası, ASELSAN, Petkim ve Halkbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.941,68 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.941,68 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,70 azalışla 467 bin 200 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3512 lira, satışta 7,3806 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,3369 lira, satışta 7,3663 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1833, sterlin/dolar paritesi 1,3301, dolar/yen paritesi de 106,13 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,92 azalışla 45,00 dolardan işlem görüyor.