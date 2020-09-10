Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,61 puan azalarak 1.099,06 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2,48 puan ve yüzde 0,23 değer kazanarak 1.102,16 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.093,58, en yüksek 1.105,98 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 azalışla 1.099,06 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,58 ve teknoloji endeksi yüzde 0,38 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,95 ve sanayi endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,94 puan ve yüzde 0,16 azalışla 1.232,52 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 54'ü prim yaptı, 41'i geriledi. Petkim, Garanti Bankası, Fenerbahçe, Zorlu Enerji ve Trabzonspor en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.956,37 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.956,37 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,5 artışla 469 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,4501 lira, satışta 7,4800 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,4618 lira, satışta 7,4917 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,89'dan, bileşik getirisi de yüzde 13,31'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1874, sterlin/dolar paritesi 1,2864, dolar/yen paritesi de 106,21 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,2 azalışla 40,76 dolardan işlem görüyor.