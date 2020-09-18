Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,30 puan artarak 1.111,96 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2,24 puan ve yüzde 0,20 değer kazanarak 1.112,90 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.109,57, en yüksek 1.115,82 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 1.111,96 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,08, sanayi endeksi yüzde 0,27, hizmetler endeksi yüzde 0,79 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,24 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 0,78 puan ve yüzde 0,06 azalışla 1.239,98 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 40'ı prim yaptı, 51'i geriledi. Kardemir (D), Petkim, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Doğtaş Kelebek Mobilya en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.953,92 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.953,92 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,4 artışla 474 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,5292 lira, satışta 7,5593 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,5099 lira, satışta 7,5400 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1863, sterlin/dolar paritesi 1,2953, dolar/yen paritesi de 104,35 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,1 artışla 43,73 dolardan işlem görüyor.