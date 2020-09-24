Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 16,91 puan artışla 1.119,56 puandan kapandı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 16,91 puan artışla 1.119,56 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 4,78 puan ve yüzde 0,43 değer kaybederek 1.097,87 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.097,01, en yüksek 1.120,73 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,53 yükselişle 1.119,56 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,09, sanayi endeksi yüzde 0,73, hizmetler endeksi yüzde 0,19 ve teknoloji endeksi yüzde 2,19 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 24,94 puan ve yüzde 2,03 artarak 1.256,65 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 65'i prim yaptı, 31'i geriledi. Garanti Bankası, Şişecam, Akbank, Kardemir (D) ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.864,31 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.864,31 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,10 düşüşle 456 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,6576 lira, satışta 7,6883 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,6516 lira, satışta 7,6823 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1649, sterlin/dolar paritesi 1,2724, dolar/yen paritesi de 105,49 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,60 artarak 42,14 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 18:29 - Kaynak: AA

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