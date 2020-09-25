Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 4,61 puan artarak 1.124,17 puandan kapandı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 4,61 puan artarak 1.124,17 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 11,16 puan ve yüzde 1,00 değer kazanarak 1.130,72 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.123,76, en yüksek 1.135,07 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 kazanımla 1.124,17 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,90, sanayi endeksi yüzde 0,31, teknoloji endeksi yüzde 1,21 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 5,86 puan ve yüzde 0,47 yükselişle 1.262,52 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 60'ı prim yaptı, 35'i geriledi. Garanti Bankası, Şişecam, ASELSAN, Akbank ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.863,36 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.863,36 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,30 azalarak 457 bin 750 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,5493 lira, satışta 7,5796 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,6576 lira, satışta 7,6883 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,91'den, bileşik getirisi de yüzde 13,33'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1619, sterlin/dolar paritesi 1,2705, dolar/yen paritesi de 105,62 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,01 artışla 42,28 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 18:23 - Kaynak: AA

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