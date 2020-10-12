Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

12.10.2020 18:23
Piyasalarda gün sonu, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 12,65 puan artarak 1.178,35 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 12,65 puan artarak 1.178,35 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 4,84 puan ve yüzde 0,42 değer kazanarak 1.170,54 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.169,12, en yüksek 1.181,57 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,09 yükselişle 1.178,35 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,44, sanayi endeksi yüzde 1,67, hizmetler endeksi yüzde 1,32 ve teknoloji endeksi yüzde 0,69 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 9,66 puan ve yüzde 0,74 kazanımla 1.307,31 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 88'i prim yaptı, 9'u geriledi. Petkim, Odaş Elektrik, Garanti Bankası, Zorlu Enerji ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.923,01 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.923,01 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,30 düşüşle 486 bin 200 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,8618 lira, satışta 7,8933 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,9017 lira, satışta 7,9334 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1811, sterlin/dolar paritesi 1,3070, dolar/yen paritesi de 105,25 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,65 kayıpla 41,87 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var Çifte cinayet sonrası dondurma yiyen katil zanlısına 4 kez ömür boyu hapis cezası istendi ATM'den para çeken kadını gasp eden saldırgan, müdahalede bulunan polise de kafa attı Brezilyalı forvet Reginaldo'dan aşk itirafı: Elisabetta Canalis ile olan ilişkim, futbol kariyerimi cezalandırdı Yerli otomobilin bataryalarında da kullanılacak olan lityum, Türkiye'de ilk kez üretilecek Cani anne, 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi
İngiliz bilim insanları araştırdı! Yüz yıl önceki verem aşısı koronavirüs ölümlerini engelleyebilir İngiliz bilim insanları araştırdı! Yüz yıl önceki verem aşısı koronavirüs ölümlerini engelleyebilir         
18:33
Eski AK Parti'li Bakan Hüseyin Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısına rağmen nişan törenine katıldı Eski AK Parti'li Bakan Hüseyin Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısına rağmen nişan törenine katıldı         
17:42
Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı, kaza yapan araç sahiplerinin lehine olacak Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı, kaza yapan araç sahiplerinin lehine olacak         
17:28
Sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a ulaştı! Son kurban İstanbul'da yaşayan bir avukat Sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a ulaştı! Son kurban İstanbul'da yaşayan bir avukat         
16:53
Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı         
16:07
Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur         
15:54
MasterChef yarışmacısı Duygu, MasterChef yarışmacısı Duygu, "Beni aldattı" dediği eski nişanlısıyla barıştı         
15:22
Otomobil üretimi yüzde 18 düştü, ikinci el araç fiyatları fırladı Otomobil üretimi yüzde 18 düştü, ikinci el araç fiyatları fırladı         
14:31
Mersin'de 5 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti Mersin'de 5 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti         
13:55
Çocuklarını kucaklayıp Hatay'daki yangından kaçan babadan tepki: Milyonlarca ağaç yandı, kimsenin sesi çıkmadı Çocuklarını kucaklayıp Hatay'daki yangından kaçan babadan tepki: Milyonlarca ağaç yandı, kimsenin sesi çıkmadı         
13:53
"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi         
13:30
Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı         
12:00
Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı         
11:37
5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor 5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor         
11:13
Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor         
10:36
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi         
09:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 18:44:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei