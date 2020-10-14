Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

14.10.2020 18:21
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 14,59 puan artışla 1.189,29 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 14,59 puan artışla 1.189,29 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2,39 puan ve yüzde 0,20 değer kazanarak 1.177,09 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.172,59, en yüksek 1.189,66 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,24 kazanımla 1.189,29 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,62, sanayi endeksi yüzde 1,01, hizmetler endeksi yüzde 1,18 ve teknoloji endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 15,92 puan ve yüzde 1,23 yükselişle 1.313,22 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 65'i prim yaptı, 32'si geriledi. Petkim, Tüpraş, Odaş Elektrik, Zorlu Enerji ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.910,31 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.910,31 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,60 artarak 486 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,9150 lira, satışta 7,9467 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,8722 lira, satışta 7,9038 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,19'dan, bileşik getirisi de yüzde 13,62'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1766, sterlin/dolar paritesi 1,3038, dolar/yen paritesi de 105,06 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,20 artışla 43,17 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi

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