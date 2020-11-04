Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

04.11.2020 18:31
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 16,94 puan artışla 1.167,65 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 16,94 puan artışla 1.167,65 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 4,77 puan ve yüzde 0,41 değer kazanarak 1.155,48 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.154,00, en yüksek 1.170,94 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,47 kazanımla 1.167,65 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,88, sanayi endeksi yüzde 2,30, hizmetler endeksi yüzde 1,64 ve teknoloji endeksi yüzde 1,26 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 11,63 puan ve yüzde 0,92 yükselişle 1.280,83 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 84'ü prim yaptı, 12'si geriledi. Garanti Bankası, Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.907,09 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.907,09 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,70 düşüşle 517 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,4493 lira, satışta 8,4832 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,4487 lira, satışta 8,4825 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,88'den, bileşik getirisi de yüzde 15,44'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1711, sterlin/dolar paritesi 1,3006, dolar/yen paritesi de 104,27 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,40 artarak 40,57 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


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