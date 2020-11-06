Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

06.11.2020 18:25
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11,94 puan artarak 1.191,96 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11,94 puan artarak 1.191,96 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 0,47 puan ve yüzde 0,04 değer kazanarak 1.180,49 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.177,05, en yüksek 1.192,24 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,01 kazanımla 1.191,96 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,30, sanayi endeksi yüzde 1,78, hizmetler endeksi yüzde 1,06 ve teknoloji endeksi yüzde 0,20 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 12,44 puan ve yüzde 0,96 yükselişle 1.302,47 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 66'sı prim yaptı, 30'u geriledi. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Garanti Bankası, Kardemir (D), Odaş Elektrik ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.941,74 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.941,74 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,70 artarak 536 bin 300 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,4554 lira, satışta 8,4892 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,4358 lira, satışta 8,4696 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1870, sterlin/dolar paritesi 1,3120, dolar/yen paritesi de 103,56 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,70 düşüşle 40,15 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


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