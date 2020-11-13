Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

13.11.2020 18:23
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 19,54 puan artarak 1.291,29 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 19,54 puan artarak 1.291,29 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 5,31 puan ve yüzde 0,42 değer kazanarak 1.277,06 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.272,76, en yüksek 1.292,83 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,54 yükselişle 1.291,29 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,11, sanayi endeksi yüzde 1,87, hizmetler endeksi yüzde 1,16 ve teknoloji endeksi yüzde 0,83 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 17,09 puan ve yüzde 1,20 kazanımla 1.442,64 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 84'ü prim yaptı, 15'i geriledi. Garanti Bankası, Kardemir (D), Yapı Kredi Bankası, Akbank ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.889,38 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.889,38 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,03 yükselerek 467 bin 800 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,6244 lira, satışta 7,6549 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,7842 lira, satışta 7,8154 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,47'den, bileşik getirisi de yüzde 13,92'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1828, sterlin/dolar paritesi 1,3157, dolar/yen paritesi de 104,75 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,32 azalışla 42,95 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


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