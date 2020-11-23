Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

23.11.2020 18:31
Piyasalarda gün sonu, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 9,70 puan azalarak 1.314,25 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 9,70 puan azalarak 1.314,25 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 5,34 puan ve yüzde 0,40 değer kazanarak 1.329,29 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.299,27, en yüksek 1.336,14 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,73 düşüşle 1.314,25 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,55, hizmetler endeksi yüzde 0,74, teknoloji endeksi yüzde 1,03 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,95 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 18,40 puan ve yüzde 1,24 kayıpla 1.460,64 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 41'i prim yaptı, 55'i geriledi. Garanti Bankası, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Şişecam, Türk Hava Yolları ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.838,30 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.838,30 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,84 artarak 470 bin 700 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,7539 lira, satışta 7,7849 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,5732 lira, satışta 7,6036 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,70'ten, bileşik getirisi de yüzde 14,17'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1836, sterlin/dolar paritesi 1,3341, dolar/yen paritesi de 104,18 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,72 yükselişle 45,47 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Demirtaş ve Kavala sözleri tepki çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama: Cumhurbaşkanı çok ağır konuştu, rencide oldum Cumhurbaşkanlığı'ndan Türk gemisinde yapılan aramaya sert tepki: AB, taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir Ermenistan'dan yana tavır sergileyen Macron'dan tarihi Karabağ itirafı: Azerbaycan toprağıdır Ünlü sanatçı İsmail Türüt, Dağlık Karabağ'a özel şarkı besteledi Yerli koronavirüs aşısı 44 kişiye uygulandı, yan etki görülmedi Belediye şifrelerini ele geçiren yapı denetim firması 550 bin TL'lik vurgun yaptı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikirtepe talimatı: Kentsel dönüşümü TOKİ ve Emlak Konut yapacak Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı
Türk Telekom'da 11'ler belli oldu! G.Saray'da yıldız futbolcu kadroya döndü Türk Telekom'da 11'ler belli oldu! G.Saray'da yıldız futbolcu kadroya döndü         
18:29
İYİ Parti'de istifa depremi! 5 isim partiyi bombalayarak görevlerini bıraktı İYİ Parti'de istifa depremi! 5 isim partiyi bombalayarak görevlerini bıraktı         
17:59
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! Bir günde 30 kuruş birden yükseldi Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! Bir günde 30 kuruş birden yükseldi         
17:57
Şarkıcı Öykü Gürman, tepki çeken sözlerine açıklık getirdi: Yanlış anlaşıldım Şarkıcı Öykü Gürman, tepki çeken sözlerine açıklık getirdi: Yanlış anlaşıldım         
17:49
Türk gemisine baskın emrini AB'nin Akdeniz Deniz Kuvvetleri verdi: Sabaha kadar beklediler Türk gemisine baskın emrini AB'nin Akdeniz Deniz Kuvvetleri verdi: Sabaha kadar beklediler         
17:39
Eğlence mekanına dönüştürülen evde 15 kişiye ceza kesildi Eğlence mekanına dönüştürülen evde 15 kişiye ceza kesildi         
17:35
Türk gemisine yapılan baskınla ilgili Cihat Yaycı'dan bomba yorum: AB Zirvesi öncesi karşı koz elde etmeye kalktılar ancak başaramadılar Türk gemisine yapılan baskınla ilgili Cihat Yaycı'dan bomba yorum: AB Zirvesi öncesi karşı koz elde etmeye kalktılar ancak başaramadılar         
16:53
Koronavirüse yakalanan sunucu vatandaşları uyardı: Yalvarıyorum, evden dışarı çıkmayın Koronavirüse yakalanan sunucu vatandaşları uyardı: Yalvarıyorum, evden dışarı çıkmayın         
16:19
Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogdaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogdaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı         
16:04
Enes Batur'un ölümden döndüğü kaza kamerada Enes Batur'un ölümden döndüğü kaza kamerada         
15:29
Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın         
15:16
3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu 3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu         
14:50
Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı         
14:38
Şenol Güneş'ten Yiğit Bulut'a olay gönderme: Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor Şenol Güneş'ten Yiğit Bulut'a olay gönderme: Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor         
14:37
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi         
13:52
"Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı         
11:44
Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın "Artış kontrol altında" dediği İstanbul'da bir mahalledeki vaka sayısı 2 bin 200         
11:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 18:53:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei