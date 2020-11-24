Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

24.11.2020 18:25
Piyasalarda gün sonu, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6,73 puan artışla 1.320,98 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6,73 puan artışla 1.320,98 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 8,90 puan ve yüzde 0,68 kazanımla 1.323,16 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.308,69, en yüksek 1.334,26 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,51 artarak 1.320,98 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,27, sanayi endeksi yüzde 1,06, hizmetler endeksi yüzde 0,01 ve teknoloji endeksi yüzde 0,67 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.17 puan ve yüzde 0,15 yükselişle 1.462,82 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 55'i prim yaptı, 43'ü geriledi. Garanti Bankası, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Yapı Kredi Bankası, Türk Hava Yolları ve Gübre Fabrikaları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.804,06 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.804,06 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,70 azalışla 458 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,9115 lira, satışta 7,9432 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,7539 lira, satışta 7,7849 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,71'den, bileşik getirisi de yüzde 14,18'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1861, sterlin/dolar paritesi 1,3319, dolar/yen paritesi de 104,68 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,83 yükselerek 47,56 dolardan işlem görüyor.???????

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Manchester City, Lionel Messi'yle 10 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt: Benim yapmak istediğim, vatandaşı doğru bilgilendirmek Kısa yoldan zengin olma hayali kuran 7 yıllık çift dolandırıcıların kurbanı oldu Vicdansız anne, tuvalette doğum yaptıktan sonra doğurduğu bebeğini diri diri mezara gömdü İrem Derici'nin geçen hafta müzikseverlerle buluşturduğu şarkısının klibi olay oldu Bülent Arınç'ın istifasına AK Parti ve MHP'den ilk tepki: En büyük hizmetin "istifa" haline gelmesi çok büyük acı ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu Son Dakika! Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti
HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, koronavirüs testinin pozitif olduğunu Genel Kurul'da öğrendi HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, koronavirüs testinin pozitif olduğunu Genel Kurul'da öğrendi         
18:36
Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı         
18:12
Beckham, Manchester United ve PSG'yi geride bıraktı! Kazanacağı ücret dudak uçuklatacak Beckham, Manchester United ve PSG'yi geride bıraktı! Kazanacağı ücret dudak uçuklatacak         
17:46
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
Üst mahkeme kararı bozdu, Palu ailesi davası yeniden başladı Üst mahkeme kararı bozdu, Palu ailesi davası yeniden başladı         
17:18
2. Lig ekibi Turgutluspor, deplasmanda Denizlispor'u 2-1 yenerek kupadan eledi 2. Lig ekibi Turgutluspor, deplasmanda Denizlispor'u 2-1 yenerek kupadan eledi         
17:05
Melih Gökçek'ten Arınç'ın istifası hakkında ilk yorum: Bence yetmez Melih Gökçek'ten Arınç'ın istifası hakkında ilk yorum: Bence yetmez         
16:44
Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var         
16:03
Üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi kan dondurdu: Rastgele ateş açtım Üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi kan dondurdu: Rastgele ateş açtım         
15:39
Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor         
14:36
Sokaklarda tek başına yaşıyordu! Cansız bedeni dere kenarında bulundu Sokaklarda tek başına yaşıyordu! Cansız bedeni dere kenarında bulundu         
14:27
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun         
14:11
Kış iyice yüzünü gösteriyor! Meteoroloji il il kar ve fırtına uyarısında bulundu Kış iyice yüzünü gösteriyor! Meteoroloji il il kar ve fırtına uyarısında bulundu         
13:57
Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı         
13:54
Kadın yolcusunu taciz edip Kadın yolcusunu taciz edip "Sana ev açarım" diyen minibüs şoförüne 9,5 yıl hapis istemi         
13:53
Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti         
13:49
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 18:44:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei