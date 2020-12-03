Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

03.12.2020 18:23
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 5,36 puan artarak 1.330,85 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 5,36 puan artarak 1.330,85 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2,17 puan ve yüzde 0,16 kazanımla 1.327,66 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.315,52, en yüksek 1.335,77 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,40 artışla 1.330,85 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,23, sanayi endeksi yüzde 0,25, hizmetler endeksi yüzde 1,43 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 6,73 puan ve yüzde 0,46 yükselişle 1.473,17 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 44'ü prim yaptı, 50'si geriledi. Garanti Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Doğan Holding, Petkim ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.836,50 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.836,50 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,00 artışla 463 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,8417 lira, satışta 7,8732 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,8026 lira, satışta 7,8338 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,51'den, bileşik getirisi de yüzde 15,04'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2170, sterlin/dolar paritesi 1,3484, dolar/yen paritesi de 103,70 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,40 artarak 48,31 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


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