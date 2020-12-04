Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

04.12.2020 18:27
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,02 puan artarak 1.330,87 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,02 puan artarak 1.330,87 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2,02 puan ve yüzde 0,15 kazanımla 1.332,87 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.326,20, en yüksek 1.337,88 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yatay seyrederek 1.330,87 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,30, hizmetler endeksi yüzde 0,49, teknoloji endeksi yüzde 0,55 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,73 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2,76 puan ve yüzde 0,19 düşüşle 1.470,41 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 36'sı prim yaptı, 61'i geriledi. Petkim, Doğan Holding, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Tüpraş ve Selçuk Ecza Deposu en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.840,02 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.840,02 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,30 artarak 462 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,7741 lira, satışta 7,8053 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,8417 lira, satışta 7,8732 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,37'den, bileşik getirisi de yüzde 14,89'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2157, sterlin/dolar paritesi 1,3506, dolar/yen paritesi de 104,06 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,73 yükselerek 49,03 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


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