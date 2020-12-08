Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

08.12.2020 18:27
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 9,99 puan artarak 1.339,89 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 9,99 puan artarak 1.339,89 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 4,33 puan ve yüzde 0,33 kazançla 1.334,22 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.331,63, en yüksek 1.348,30 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,75 artışla 1.339,89 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,87 ve sanayi endeksi yüzde 1,33 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,39 ve teknoloji endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 13,52 puan ve yüzde 0,92 yükselerek 1.481,10 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 47'si prim yaptı, 50'si geriledi. Petkim, Şişecam, Kardemir (D), Sasa Polyester ve Doğan Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.866,70 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.866,70 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,7 artışla 469 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,8032 lira, satışta 7,8345 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,8318 lira, satışta 7,8632 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,56'dan, bileşik getirisi de yüzde 15,09'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2112, sterlin/dolar paritesi 1,3301, dolar/yen paritesi de 104,15 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,20 gerileyerek 48,65 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


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