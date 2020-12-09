Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( TCMB ), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,8149 lira, satışta 7,8462 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,8032 lira, satışta 7,8345 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,30 gerileyerek 468 bin liradan tamamladı.

BIST 100 endeksi, güne 6,02 puan ve yüzde 0,45 kazançla 1.345,91 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.342,42, en yüksek 1.360,63 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 artarak 1.350,32 puandan tamamladı.

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