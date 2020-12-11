Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 17,34 puan artarak 1.370,70 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3,06 puan ve yüzde 0,23 kayıpla 1.350,31 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.342,58, en yüksek 1.371,00 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,28 artışla 1.370,70 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,94, sanayi endeksi yüzde 2,09, hizmetler endeksi yüzde 0,51 ve teknoloji endeksi yüzde 0,11 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 22,85 puan ve yüzde 1,53 yükselişle 1.520,94 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 62'si prim yaptı, 34'ü geriledi. Şişecam, Garanti Bankası, Petkim, Tüpraş ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.846,63 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.846,63 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,10 artışla 466 bin 100 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,9293 lira, satışta 7,9611 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,8444 lira, satışta 7,8758 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2124, sterlin/dolar paritesi 1,3223, dolar/yen paritesi de 103,85 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,21 azalışla 50,19 dolardan işlem görüyor.???????