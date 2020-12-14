Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

14.12.2020 18:31
Piyasalarda gün sonu, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 17,85 puan artarak 1.388,55 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 17,85 puan artarak 1.388,55 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 12,04 puan ve yüzde 0,88 kazançla 1.382,74 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.378,19, en yüksek 1.394,58 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,30 yükselişle 1.388,55 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,04, sanayi endeksi yüzde 0,70, hizmetler endeksi yüzde 0,98 ve teknoloji endeksi yüzde 2,38 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 19,39 puan ve yüzde 1,28 kazanımla 1.540,33 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 75'i prim yaptı, 21'i geriledi. Garanti Bankası, Petkim, Şişecam, Türk Hava Yolları ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.824,56 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.824,56 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,80 düşüşle 462 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,8644 lira, satışta 7,8959 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,9293 lira, satışta 7,9611 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,43'ten, bileşik getirisi de yüzde 14,95'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2134, sterlin/dolar paritesi 1,3343, dolar/yen paritesi de 103,98 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,34 yükselerek 50,03 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Çukur setinde skandal görüntüler! Onlarca figüranı sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak taşıdılar Meteoroloji, İstanbul dahil 14 ili sarı kodla uyardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir sonrası Ruhani'den ilk açıklama: Mesele kapanmıştır 38 yaşındaki adam, herkesin gözü önünde silahla karnına ateş etti Burak'lı, Yusuf'lu ve Zeki'li Lille, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Ajax ile eşleşti 15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu 200 kişinin yaşadığı sitenin çevresi göle döndü, mahsur kalan vatandaşlar kepçeyle kurtarıldı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Yılbaşında 3 günlük bir kısıtlamanın olumlu olacağını düşünüyorum
Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 17 kuruş zam Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 17 kuruş zam         
17:59
Nefesini yetiştiremeyen horoz öterken bayıldı Nefesini yetiştiremeyen horoz öterken bayıldı         
17:50
Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı         
17:29
Kısıtlama saatine gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Kısıtlama saatine gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler         
16:36
Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı         
15:58
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge! Muafiyeti suistimal edene idari yaptırım uygulanacak Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge! Muafiyeti suistimal edene idari yaptırım uygulanacak         
15:43
Banka soyan hırsızın üstüne atlayıp etkisiz hale getiren 66 yaşındaki kahraman vatandaş ağır yaralandı Banka soyan hırsızın üstüne atlayıp etkisiz hale getiren 66 yaşındaki kahraman vatandaş ağır yaralandı         
15:23
İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi         
14:31
Karşı yönden gelen otomobille başıboş inek kafa kafaya çarpıştı! İlginç kaza kamerada Karşı yönden gelen otomobille başıboş inek kafa kafaya çarpıştı! İlginç kaza kamerada         
14:04
Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu         
13:49
Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu         
13:27
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı         
11:12
Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı         
11:11
Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı         
07:52
Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti         
23:41
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili bomba itiraf: Görünce kuduruyorum İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili bomba itiraf: Görünce kuduruyorum         
21:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 18:45:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei