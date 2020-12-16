Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

16.12.2020 18:47
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2,95 puan azalarak 1.392,45 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2,95 puan azalarak 1.392,45 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 8,85 puan ve yüzde 0,63 kazanımla 1.404,25 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.384,98, en yüksek 1.409,78 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,21 azalışla 1.392,45 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,13, sanayi endeksi yüzde 0,51, hizmetler endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti, teknoloji endeksi ise yüzde 0,04 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2,65 puan ve yüzde 0,17 düşüşle 1.544,33 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 38'i prim yaptı, 58'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Şişecam, Odaş Elektrik ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.856,02 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.856,02 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,20 yükselişle 467 bin 700 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,7818 lira, satışta 7,8130 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,8277 lira, satışta 7,8590 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2183, sterlin/dolar paritesi 1,3490, dolar/yen paritesi de 103,55 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,10 azalışla 50,65 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


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