Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

23.12.2020 18:33
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 12,69 puan artarak 1.417,66 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 12,69 puan artarak 1.417,66 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 5,69 puan ve yüzde 0,41 kazançla 1.410,67 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.409,15, en yüksek 1.420,77 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,90 yükselişle 1.417,66 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,41, sanayi endeksi yüzde 1,25, hizmetler endeksi yüzde 1,42 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 12,69 puan ve yüzde 0,82 kazanımla 1.566,40 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 46'sı prim yaptı, 31'i geriledi. Şekerbank, Garanti Bankası, Petkim, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.871,35 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.871,35 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,47 düşüşle 457 bin 600,50 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,6267 lira, satışta 7,6573 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,6314 lira, satışta 7,6620 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2204, sterlin/dolar paritesi 1,3509, dolar/yen paritesi de 103,47 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,30 artarak 50,72 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


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