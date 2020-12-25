Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

25.12.2020 18:29
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,03 puan artarak 1.426,03 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,03 puan artarak 1.426,03 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 6,68 puan ve yüzde 0,47 kazançla 1.432,68 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.422,71, en yüksek 1.438,49 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yatay seyrederek 1.426,03 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,31 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,10, hizmetler endeksi yüzde 0,05, teknoloji endeksi yüzde 0,37 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 0,18 puan ve yüzde 0,01 düşüşle 1.575,50 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 34'ü prim yaptı, 59'u geriledi. Koza Altın, Gübre Fabrikaları, Koza Anadolu Metal, İpek Doğal Enerji ve Eczacıbaşı İlaç en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,20 kazanımla 456 bin 900 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,5465 lira, satışta 7,5767 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,6137 lira, satışta 7,6442 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,26'dan, bileşik getirisi de yüzde 14,77'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Altın, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


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