Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 20,21 puan artarak 1.479,91 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 7,97 puan ve yüzde 0,55 kazançla 1.467,66 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.463,07, en yüksek 1.483,16 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,38 yükselişle 1.479,91 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,56, sanayi endeksi yüzde 0,96, hizmetler endeksi yüzde 1,09 ve teknoloji endeksi yüzde 2,04 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 27,79 puan ve yüzde 1,72 kazanımla 1.642,49 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 59'u prim yaptı, 36'sı geriledi. Gübre Fabrikaları, ASELSAN, Garanti Bankası, Koza Altın ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.884,95 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.884,95 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,20 düşüşle 444 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3353 lira, satışta 7,3647 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,4011 lira, satışta 7,4308 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,37'den, bileşik getirisi de yüzde 14,89'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2284, sterlin/dolar paritesi 1,3601, dolar/yen paritesi de 103,07 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,65 artarak 51,55 dolardan işlem görüyor.