Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 18,38 puan artarak 1.540,61 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 8,92 puan ve yüzde 0,59 kazanımla 1.531,16 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.519,80, en yüksek 1.542,75 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,21 artışla 1.540,61 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,93, sanayi endeksi yüzde 1,75, hizmetler endeksi yüzde 0,64 ve teknoloji endeksi yüzde 1,63 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 16,28 puan ve yüzde 0,97 yükselişle 1.694,43 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 67'si prim yaptı, 32'si geriledi. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Koza Altın, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.858,70 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.858,70 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,40 düşüşle 446 bin 111 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3438 lira, satışta 7,3733 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,2682 lira, satışta 7,2973 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2237, sterlin/dolar paritesi 1,3566, dolar/yen paritesi de 103,98 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,42 kazançla 55,25 dolardan işlem görüyor.