Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13,34 puan artarak 1.549,53 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 12,85 puan ve yüzde 0,84 kazançla 1.549,04 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.537,38, en yüksek 1.556,35 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,87 yükselişle 1.549,53 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,45, sanayi endeksi yüzde 1,38, hizmetler endeksi yüzde 0,88 ve teknoloji endeksi yüzde 0,32 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 7,84 puan ve yüzde 0,47 kazanımla 1.686,84 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 61'i prim yaptı, 37'si geriledi. Şişecam, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Koza Altın, Garanti Bankası ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.842,13 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.842,13 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,8 yükselerek 449 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,4556 lira, satışta 7,4855 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,4379 lira, satışta 7,4677 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,19'dan, bileşik getirisi de yüzde 14,69'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2150, sterlin/dolar paritesi 1,3591, dolar/yen paritesi de 104,27 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,50 kazançla 56,31 dolardan işlem görüyor.