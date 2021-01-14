Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

14.01.2021 18:29
Piyasalarda gün sonu, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 12,68 puan azalarak 1.546,60 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 12,68 puan azalarak 1.546,60 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 7,83 puan ve yüzde 0,50 kazanımla 1.567,11 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.542,17, en yüksek 1.568,06 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,81 azalışla 1.546,60 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,96, sanayi endeksi yüzde 0,52, hizmetler endeksi yüzde 0,81 ve teknoloji endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 16,55 puan ve yüzde 0,97 kayıpla 1.681,04 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 36'sı prim yaptı, 63'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Doğan Holding, Koza Altın, Garanti Bankası ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.843,16 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.843,16 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,4 düşüşle 437 bin 150 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3833 lira, satışta 7,4129 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,4233 lira, satışta 7,4530 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,22'den, bileşik getirisi de yüzde 14,73ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2120, sterlin/dolar paritesi 1,3661, dolar/yen paritesi de 104,08 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,75 azalışla 55,58 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Aşı sırasını kaçıranlar ne olacak? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi Son Dakika: Koronavirüs aşısı yaptıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi parti liderlerine çağrı: Onların da aşı olmalarını istiyorum Salgının başladığı Çin başa döndü! Yeni karantina merkezleri kuruluyor Kızını rehin alan damadını bıçaklayan babanın sözleri dikkat çekti: Kızımı öldürmesini mi bekleseydim? Kız arkadaşını öldürdü, kendisini böyle savundu: Öldürmeye niyetim yoktu, pişmanım 4 kişinin yaralandığı komşu kavgasının tanığı: Pompalı tutukluk yapmasa hepimizi öldürecekti Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar Korona aşısını ilk yaptıranlardan biri olan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz yaşadığı yan etkileri paylaştı
Facebook Türkiye Direktörü Matraş: WhatsApp'taki yeni güncelleme gizliliği etkilemeyecek Facebook Türkiye Direktörü Matraş: WhatsApp'taki yeni güncelleme gizliliği etkilemeyecek         
19:28
Türkiye'ye veda eden Marius Sumudica, gözyaşlarını tutamadı Türkiye'ye veda eden Marius Sumudica, gözyaşlarını tutamadı         
19:07
Basketbolda korona nedeniyle Türkiye Kupası düzenlenmeyecek Basketbolda korona nedeniyle Türkiye Kupası düzenlenmeyecek         
18:43
Kamyoneti ve kasasındaki 2 çocuğu kaçıran zanlı, film gibi kovalamaca sonunda yakalandı Kamyoneti ve kasasındaki 2 çocuğu kaçıran zanlı, film gibi kovalamaca sonunda yakalandı         
17:54
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu         
17:07
Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada         
16:28
Son Dakika! Türkiye genelinde aşılanan sağlık çalışanı sayısı 200 bini geçti Son Dakika! Türkiye genelinde aşılanan sağlık çalışanı sayısı 200 bini geçti         
16:07
Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı         
15:38
13 bin kilometre yoldan gelen güvercin 13 bin kilometre yoldan gelen güvercin "virüs getirebilir" şüphesiyle telef edilecek         
14:31
KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı         
14:28
Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor         
14:10
Fuhuş için otele giden iki arkadaş, aracılar tarafından önce dayak yedi sonra soyuldu Fuhuş için otele giden iki arkadaş, aracılar tarafından önce dayak yedi sonra soyuldu         
14:03
Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti! Ani ölüm sanat dünyasını yasa boğdu Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti! Ani ölüm sanat dünyasını yasa boğdu         
14:01
Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri         
13:53
Üstsüz poz veren Şeyma Subaşı'ndan Üstsüz poz veren Şeyma Subaşı'ndan "Böyle şeylere neden gerek duyuyorsun" diyen takipçisine cevap         
13:39
Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu         
12:58
"Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba         
12:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2021 19:49:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei