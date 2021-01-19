Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 8,24 puan artarak 1.565,01 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 12,79 puan ve yüzde 0,82 kazanımla 1.569,56 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.561,02, en yüksek 1.578,30 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 yükselişle 1.565,01 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,86, sanayi endeksi yüzde 0,32, hizmetler endeksi yüzde 0,60 ve teknoloji endeksi yüzde 0,89 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 7,48 puan ve yüzde 0,44 kazançla 1.690,14 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 55'i prim yaptı, 40'ı geriledi. Şişecam, Doğan Holding, Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.836,15 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.836,15 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,01 yükselişle 442 bin 230 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,4433 lira, satışta 7,4731 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,4899 lira, satışta 7,5199 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2133, sterlin/dolar paritesi 1,3617, dolar/yen paritesi de 103,97 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,83 yükselişle 55,85 dolardan işlem görüyor.