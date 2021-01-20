Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

20.01.2021 18:31
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 4,34 puan artarak 1.569,35 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 4,34 puan artarak 1.569,35 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 8,37 puan ve yüzde 0,53 kazanımla 1.573,37 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.552,10, en yüksek 1.574,30 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 yükselişle 1.569,35 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,35, sanayi endeksi yüzde 0,64, hizmetler endeksi yüzde 0,46 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,57 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,05 puan ve yüzde 0,06 kazançla 1.691,19 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 56'sı prim yaptı, 42'si geriledi. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Doğan Holding, Kardemir (D), Garanti Bankası ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.867,48 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.867,48 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,3 artışla 443 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,4315 lira, satışta 7,4613 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,4433 lira, satışta 7,4731 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2102, sterlin/dolar paritesi 1,3645, dolar/yen paritesi de 103,57 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,75 yükselişle 56,20 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


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