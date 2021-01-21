Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

21.01.2021 18:33
Piyasalarda gün sonu, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 17,78 puan azalarak 1.551,57 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 17,78 puan azalarak 1.551,57 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 8,68 puan ve yüzde 0,55 değer kazanarak 1.578,03 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.551,57, en yüksek 1.582,04 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,13 düşüşle 1.551,57 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,54, sanayi endeksi yüzde 0,93, hizmetler endeksi yüzde 1,23 ve teknoloji endeksi yüzde 0,54 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 25,58 puan ve yüzde 1,51 kayıpla 1.665,61 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 36'sı prim yaptı, 62'si geriledi. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Garanti Bankası, Akbank, Türk Hava Yolları ve Karsan Otomotiv en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.865,90 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.865,90 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,2 yükselişle 444 bin 170 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3784 lira, satışta 7,4080 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,4315 lira, satışta 7,4613 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2165, sterlin/dolar paritesi 1,3730, dolar/yen paritesi de 103,47 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,01 azalışla 55,79 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, Sivasspor'a konuk oluyor! Sarı lacivertlerin ilk 11'i belli oldu Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti "Can çıkar huy çıkmaz derler" ama öyle değilmiş! Bu araştırmanın sonuçları ezber bozacak Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'ın çok özel anları! "Yapma" demesine rağmen öpücüklere boğdu Hollanda Kralı, 6 kişiyi öldürüp müebbet hapis cezası alan Cevdet Yılmaz'ı affetti Otomobilin far bölümlerine ve yakıt deposuna gizlenmiş 4 kuzu ele geçirildi Başkent'te pitbull dehşeti! Anneannesinin kucağındaki küçük kızı zıplayıp yakaladı Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu "Yanvar Katliamı" ile bozdu
Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören G.Saraylı Diagne'ye 2 maç ceza verildi Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören G.Saraylı Diagne'ye 2 maç ceza verildi         
18:14
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile sorunları çözemezsek mahkemeye başvururuz Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile sorunları çözemezsek mahkemeye başvururuz         
17:49
Son Dakika: KKTC'de 5 büyüklüğünde deprem Son Dakika: KKTC'de 5 büyüklüğünde deprem         
17:34
Yeşilçam'ın emektar ismi Oktay Yavuz, 78 yaşında hayatını kaybetti Yeşilçam'ın emektar ismi Oktay Yavuz, 78 yaşında hayatını kaybetti         
17:18
İşkenceci eşini öldüren Melek İpek, üniversiteye hazırlanıyor İşkenceci eşini öldüren Melek İpek, üniversiteye hazırlanıyor         
16:28
Sereney Sarıkaya rekor bir ücret karşılığında ATV'nin yeni dizisiyle ekranlara dönüş yapıyor Sereney Sarıkaya rekor bir ücret karşılığında ATV'nin yeni dizisiyle ekranlara dönüş yapıyor         
16:23
Son Dakika! Endonezya Talaud Adaları açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Endonezya Talaud Adaları açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem         
15:45
Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği basına sızdı: Joe biliyorsun ben kazandım Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği basına sızdı: Joe biliyorsun ben kazandım         
15:16
İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor         
14:35
Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi         
14:19
Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz         
14:14
Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor         
13:55
Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et         
13:42
Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler         
13:29
Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi         
13:28
Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap         
13:17
İş insanı Uğur Akkuş, ABD Başkanı Biden'ın verdiği davete katıldı İş insanı Uğur Akkuş, ABD Başkanı Biden'ın verdiği davete katıldı         
12:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2021 18:42:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei