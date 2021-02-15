Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 24,06 puan artarak 1.562,49 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 12,68 puan ve yüzde 0,82 kazançla 1.551,12 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.547,38, en yüksek 1.565,83 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,56 artışla 1.562,49 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,25, sanayi endeksi yüzde 1,86, hizmetler endeksi yüzde 1,36 ve teknoloji endeksi yüzde 1,53 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 22,27 puan ve yüzde 1,37 yükselişle 1.650,62 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 80'i prim yaptı, 18'i geriledi. Koza Altın, SASA Polyester, Türk Hava Yolları, Gübre Fabrikaları ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.817,08 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.817,08 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,9 düşüşle 407 bin 700 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,9675 lira, satışta 6,9954 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,0113 lira, satışta 7,0394 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,30'dan, bileşik getirisi de yüzde 14,81'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2128, sterlin/dolar paritesi 1,3904, dolar/yen paritesi de 105,35 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,02 artarak 62,95 dolardan işlem görüyor.