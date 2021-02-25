Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 5,19 puan artarak 1.488,21 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 27,29 puan ve yüzde 1,84 kazançla 1.510,32 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.460,36, en yüksek 1.514,81 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 yükselişle 1.488,21 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,36, hizmetler endeksi yüzde 0,43 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,31, teknoloji endeksi yüzde 1,63 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 15,95 puan ve yüzde 1,02 kazanımla 1.574,08 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 40'ı prim yaptı, 60'ı geriledi. Türk Hava Yolları, Petkim, Koza Altın, SASA Polyester ve Pegasus en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.774,50 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.774,50 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,10 artarak 417 bin 200 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,1874 lira, satışta 7,2162 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,1307 lira, satışta 7,1592 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2229, sterlin/dolar paritesi 1,4163, dolar/yen paritesi de 106,14 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,50 düşüşle 65,89 dolardan işlem görüyor.