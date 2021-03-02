Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,36 puan yükselerek 1.528,82 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,09 puan ve yüzde 0,07 kayıpla 1.526,36 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.518,51, en yüksek 1.537,46 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 artışla 1.528,82 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,28, sanayi endeksi yüzde 0,52, teknoloji endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 1,35 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 5,80 puan ve yüzde 0,36 kazançla 1.614,77 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 33'ü prim yaptı, 62'si geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam, Petkim, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Koza Altın en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.726,10 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.726,10 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,10 düşüşle 408 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3065 lira, satışta 7,3358 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,2978 lira, satışta 7,3270 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,55'ten, bileşik getirisi de yüzde 15,08'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2038, sterlin/dolar paritesi 1,3920, dolar/yen paritesi de 106,77 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,50 yükselişle 63,66 dolardan işlem görüyor.